После землетрясения в Северо-Курильском районе прошло четыре волны цунами

Мэр Северо-Курильского муниципального округа Александр Овсянников заявил, что четыре волны цунами зафиксировали в Северо-Курильском районе Сахалинской области после сильного землетрясения.

«Прошло четыре волны цунами с заплеском порядка до 200 м... До сих пор не отменена тревога цунами в цунамиопасной зоне — это территория, прилегающая к порту», — цитирует его ТАСС.

Овсянников отметил, что по городу тревога цунами не объявлялась.

Ранее в районе Сахалинской области был введён режим ЧС из-за землетрясения.