Третья волна цунами в российском городе затопила порт и предприятие

На Курильских островах третья волна цунами подтопила порт и предприятие по обработке рыбы.

Об этом заявил глава Сахалинской области Владимир Лимаренко в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы думаем что повреждены электрические сети, масштаб мы не знаем, электричество мы отключили все. И включим только после команд МЧС о том, что можно будет зайти в город. Мы предполагаем, что какие-то сети водоснабжения [тоже повреждены]», — сказал Лимаренко.

По его словам, на Курилах в результате землетрясения и трех волн цунами никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. В Северо-Курильском районе региона после подземных толчков и цунами ввели режим ЧС, на Курилах в безопасные районы эвакуировали почти три тысячи человек.

На Камчатке зафиксировано еще 30 ощутимых толчков

Землетрясение, которое спровоцировало цунами на Дальнем Востоке, произошло на Камчатке 30 июля. Его магнитуда составила 8,7, в РАН назвали подземные толчки сильнейшими с середины прошлого века.