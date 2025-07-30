На Камчатке зафиксировано еще 30 ощутимых толчков

Еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2–5 баллов наблюдались на Камчатке после сильного землетрясения. Об этом сообщает пресс-служба Камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук (ЕГС РАН).

Мощное землетрясение произошло у берегов Камчатки в ночь на 30 июля. По разным оценкам, его магнитуда достигла 8,7 баллов. Это стало самым сильным землетрясением в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года. В связи с этим в Северо-Курильском районе Сахалинской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

После была зафиксирована еще серия подземных толчков магнитудой от 5 баллов. Кроме того, в Елизовском районе Камчатки наблюдались волны цунами высотой 3–4 метра. Из-за

случившегося порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие "Алаид" оказались затоплены. Угроза цунами

объявлена почти по всему восточному побережью Японии.

Сильное землетрясение произошло на Камчатке

По данным Минздрава Камчатки, после землетрясения несколько человек обратились в больницы. Кроме того, в Петропавловске-Камчатском рухнула стена одного из детских садов. Однако в результате произошедшего никто не пострадал. Власти на фоне землетрясения сократили рабочий день 30 июля.