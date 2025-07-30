Один из обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» скрывался от розыска

Один из обвиняемых исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» Умеджон Солиев* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) скрывался в России от розыска в Таджикистане после того, как совершил там тяжкое преступление. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Солиев объявлен в розыск в Таджикистане за преступление по части 4 статьи 249 УК РТ («Разбой»). Кроме того, а материалах указано, что в России к уголовной ответственности он не привлекался. На допросе у следователя обвиняемый подтвердил это. По его словам, разбойное нападение он совершил в Таджикистане в марте 2023 года.

Раскрыты новые подробности подготовки теракта в «Крокусе»

Кроме того, в материалах сказано, что фигурант надеялся получить российское гражданство, но начал смотреть видео о радикальных течениях ислама и решил вести джихад против неверных.

Ранее сообщалось, что другой исполнитель нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» Мухаммадсобир Файзов** (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал, что его брат, который проживает в Турции, тоже является участником теракта.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года.

*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

**внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.