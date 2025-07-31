Супруги из Москвы осуждены на 15 и 17 лет за госизмену

Суд приговорил к 15 и 17 годам лишения свободы супругов из Москвы, собиравших для украинской военной разведки данные о сотрудниках российских спецслужб и готовивших диверсии перед Днем Победы в 2024 году.

Центр общественных связей ФСБ РФ сообщает, что фигурантов уголовного дела признали виновными в государственной измене.

По данным силовиков, в минувшем году супружеская пара намеревалась совершить поджоги с использованием самодельных зажигательных устройств в Москве. Затем злоумышленники планировали уехать на Украину.

По приговору Мосгорсуда виновные будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.