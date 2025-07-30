На пассажиров аэропорта Петропавловска-Камчатского упал потолок

Потолочные панели упали на пассажиров в новом аэропорту во время землетрясения в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По словам очевидцев, стены здания ходят ходуном, с полок летят товары, люди едва успевают прикрывать головы.

Ранее стало известно, что количество приступов эпилепсии выросло после землетрясения на Камчатке. Уточняется, что жители паникуют из-за трещин в домах. Местные жалуются на повышенное давление, аритмию и эпилепсию. На последний диагноз медики выезжали трижды за последний час.

Магнитуда землетрясения на Камчатке находится на уровне 8,5

До этого сообщалось, что на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5. Также четырехметровую волну цунами заметили в Елизовском районе региона.