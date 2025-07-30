Осужденному по делу об убийстве жены экс-министра Казахстана сократили срок

Степногорский суд сократил срок родственнику экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, осужденному по делу об убийстве Салтанат Нукеновой за укрывательство. Об этом сообщило агентство Казинформ.

По его информации, суд в Степногорске удовлетворил прошение об амнистии Бахытжана Байжанова, осужденного за укрывательство особо тяжкого преступления. Он просил сократить срок в честь 30-летия Конституции Казахстана. Байжанов отбыл почти два года, суд сократил срок на восемь месяцев и восемь дней. Теперь ему осталось отбыть один год четыре месяца и 17 дней.

Судебное разбирательство по делу Бишимбаева, обвиняемого в убийстве своей жены Салтанат Нукеновой в начале ноября 2023 года, продолжалось более месяца. По данным следствия, женщина умерла в результате жестоких побоев после ссоры с супругом. Убийство произошло в ресторане, которым владел Байжанов. Бишимбаева приговорили к лишению свободы сроком на 24 года, Байжанова - к лишению свободы сроком на четыре года за укрывательство особо тяжкого преступления.