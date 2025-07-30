Женщина задержала и избила мигранта, похитившего у нее телефон

Молодая девушка сумела вернуть себе мобильный телефон, избив грабителя.

Как стало известно «МК», инцидент произошел в подмосковных Химках. 38-летний мигрант набросился на девушку, ожидавшую автобус на остановке, отнял у нее телефон и попытался сбежать.

Пострадавшая сумела догнать грабителя, повалила его на землю и отобрала мобильник. По информации начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области Татьяны Петровой, фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.