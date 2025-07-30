Мощное землетрясение произошло рядом с селом на Алтае

В Республике Алтай минувшей ночью произошло землетрясение. Интенсивность в эпицентре составила 5,5 балла по шкале MSK-64. Об этом сообщили в пресс-службе Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

«Эпицентр сейсмособытия имел следующие координаты: 49.98 градуса северной широты и 87.67 градуса восточной долготы», – говорится в сообщении.

В пресс-службе республиканского главка МЧС корреспонденту «ФедералПресс» уточнили, что землетрясение произошло магнитудой 4,4 в Кош-Агачском районе республики.

«Эпицентр землетрясения был зафиксирован в 30 километрах юго-западнее села Кызыл-Таш. Сообщений от местного населения не поступало, жертв и разрушений нет», – сообщила сотрудница ведомства.

В МЧС добавили, что толчки магнитудой от 4 до 5 уже привычные для местных жителей.

Напомним, что также землетрясение произошло на Камчатке. Оно было сильнее, чем обычно. Магнитуда землетрясения на Камчатке, по разным оценкам, достигла 8,7. Это сильнейшее землетрясение с 1952 года. В результате ЧП несколько человек обратились в медучреждения. В Минздраве региона сообщили, что состояние всех пациентов удовлетворительное. В Петропавловске-Камчатском упала стена в детсаду. Здание находится на ремонте, внутри никого не было. Также были зафиксированы перебои с интернетом.