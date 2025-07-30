Власти Французской Полинезии эвакуировали более 6 тыс. жителей Маркизских островов из-за угрозы цунами после землетрясения у берегов Камчатки. Об этом заявил генеральный секретарь Верховного комиссариата территории Ксавье Маротельв эфире телеканала Franceinfo.

Эвакуация затронула три острова — Хива-Оа, Нуку-Хива и Уа-Хука. По словам Маротеля, высота волн может достичь 4 метров. Угроза цунами была объявлена французским МИДом ранее в среду, власти призвали население к готовности.

«Население трех островов составляет чуть более шести тысяч человек», — сказал Маротель.

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Землетрясение магнитудой около 8,7 было зафиксировано в Тихом океане возле Камчатки в 11:24 по местному времени (02:24 мск) 30 июля. Эпицентр залегал на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Затем последовали волны цунами высотой до 4 метров.