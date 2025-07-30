Губернатор Сахалинской области заявил о первой волне цунами

Первая волна цунами обрушилась на прибрежную зону Северо-Курильска. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

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«Жители населенного пункта остаются в безопасности на возвышенности до полной отмены угрозы повторных волн», — написал он.

30 июля Лимаренко заявил, что землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Северо-Курильске. В связи с произошедшим была объявлена угроза цунами и началась эвакуация жителей из потенциально опасной зоны на возвышенности. По его словам, экстренные службы работают в усиленном режиме, ситуация находится под контролем. Он подчеркнул, что принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности населения и оперативного восстановления нормальной жизнедеятельности.

Губернатор Лимаренко: в Северо-Курильске эвакуируют жителей из-за угрозы цунами

Позже у берегов Елизовского района Камчатки вблизи метеостанции Водопадная была зарегистрирована волна цунами высотой от 3 до 4 метров.

До этого на тихоокеанских побережьях Японии и США была объявлена угроза цунами в связи с землетрясением, произошедшим на Камчатке. Японские сейсмологи оценили магнитуду подземных толчков в 8, американские — в 8,7.

Ранее была раскрыта тайна загадочных сейсмических сигналов, зафиксированных по всей планете.