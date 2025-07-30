Акула оторвала ногу семилетнему мальчику
Во Французской Полинезии семилетний мальчик пережил нападение акулы. Об этом сообщает Agence France-Presse.
Когда хищница набросилась на мальчика, тот играл в воде с другими детьми. Акула схватила зубами его руку, а затем вцепилась в ногу и оторвала ее чуть ниже колена. Друзья мальчика не пострадали.
Прибывшие на место происшествия спасатели оказали ребенку первую помощь, после чего доставили в больницу.
«Мне 35 лет, и я вижу такое впервые. Это были длинные и глубокие раны», — рассказал один из них.
Спасатели предположили, что акула появилась в этом районе из-за рыбаков, который выбрасывали в воду свой улов. Это могло привлечь к берегу хищную рыбу.
Акула напала на мужчину в Голливуде
Нападения акул во Французской Полинезии происходят редко. Обычно они набрасываются на людей, занимающихся подводной охотой или пытающихся покормить их. Это делать запрещено.
Ранее сообщалось, что в США 18-летнего инструктора по серфингу укусила акула.
«Она схватила меня за ногу и попыталась стащить с доски, будто говоря: "Я тобой перекушу"», — рассказал пострадавший.