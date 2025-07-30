Акула оторвала ногу семилетнему мальчику

Во Французской Полинезии семилетний мальчик пережил нападение акулы. Об этом сообщает Agence France-Presse.

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Когда хищница набросилась на мальчика, тот играл в воде с другими детьми. Акула схватила зубами его руку, а затем вцепилась в ногу и оторвала ее чуть ниже колена. Друзья мальчика не пострадали.

Прибывшие на место происшествия спасатели оказали ребенку первую помощь, после чего доставили в больницу.

«Мне 35 лет, и я вижу такое впервые. Это были длинные и глубокие раны», — рассказал один из них.

Спасатели предположили, что акула появилась в этом районе из-за рыбаков, который выбрасывали в воду свой улов. Это могло привлечь к берегу хищную рыбу.

Акула напала на мужчину в Голливуде

Нападения акул во Французской Полинезии происходят редко. Обычно они набрасываются на людей, занимающихся подводной охотой или пытающихся покормить их. Это делать запрещено.

Ранее сообщалось, что в США 18-летнего инструктора по серфингу укусила акула.