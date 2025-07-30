Огонь дотла уничтожил цыганские дома в российском регионе

В Самарской области в ночь на 30 июля дотла сгорели цыганские дома. Пожар уничтожил стоянку цыган из шести незаконно построенных домов. Об этом сообщают СМИ.

Огонь вспыхнул около полуночи в поселке Придорожное в Волжском районе. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Постройки были стоянкой цыганского табора.

Ликвидировали открытое горение 84 сотрудника экстренных служб и 25 спецмашин.

Сами цыгане территорию уже покинули. На опубликованных в Сети кадрах видно, что на пепелище остались только бездомные животные.

Ранее сообщалось, что сотрудники УМВД и УФСБ по Рязанской области при поддержке спецназа Росгвардии провели масштабный рейд в цыганском поселке в Дягилеве. В оперативном мероприятии также участвовали специалисты организаций электро- и газоснабжения, а также представители министерств образования, труда и социальной защиты населения и военного комиссариата.