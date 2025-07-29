В Небраске, США, на заводе по производству топливных гранул Horizon Biofuels произошел мощный взрыв. Количество пострадавших пока не называется, пишет KETV.

Инцидент произошел во вторник, 29 июля, на промышленной площадке в городе Фремонт.

По словам местных жителей, в здании во время взрыва находились рабочие и служащие. Точное количество пострадавших пока неизвестно.

Взрыв был слышен за несколько километров от места ЧП. Власти оцепили местность в радиусе шести километров.

На российском предприятии произошел взрыв

Напомним, что в Небраске ранее неоднократно происходили катастрофы на различных заводах. Так, в январе 2021 года на заводе International Nutrition по производству корма для животных прогремел взрыв. Два человека погибли, 10 получили ранения.

В мае 2022 года на территории химического завода в городе Омаха, штат Небраска, вспыхнул мощный пожар. Причиной возгорания стал взрыв нескольких баллонов с пропаном.