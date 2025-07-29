На ЗАЭС опровергли информацию о повышении радиационного фона в районе станции

Запорожская АЭС опровергла информацию о повышении радиационного фона в районе станции, появившуюся в ряде публичных источников.

«Информация о якобы повышенном радиационном фоне, распространяемая в отдельных пабликах и каналах, не соответствует действительности и является безосновательной», — говорится в Telegram-канале станции.

На ЗАЭС отметили, что радиационный фон в районе станции и на прилегающих территориях находится в пределах естественной, природной нормы.

Ранее пресс-служба станции заявила, что атаки ВСУ на территорию Запорожской АЭС и город Энергодар по-прежнему создают крайне высокую угрозу ядерной безопасности.