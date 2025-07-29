В Анталье пассажиров самолета эвакуировали из-за задымления

Пассажиров самолета Boeing 777 авиакомпании Turkish Airlines эвакуировали из-за задымления шасси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиаперевозчика Яхъю Устюна.

Отмечается, что никто из пассажиров не пострадал. Во время эвакуации были использованы надувные трапы.

Как уточнил Устюн, самолет планово приземлился в аэропорту Антальи, но во время рулежки произошло задымление шасси. В данный момент воздушное судно осматривают специалисты — обратный перелет в Стамбул выполнит другой самолет.

«Во время рулежки по совету пожарной службы, увидевшей дым у шасси, в качестве меры предосторожности была проведена эвакуация пассажиров по надувным трапам. Эвакуация проведена своевременно, никто не пострадал. <...> По предварительным оценкам, дым в шасси появился из-за технической проблемы с гидравликой», — рассказал Устюн.

Ранее вылетевший с Пхукета российский самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности.