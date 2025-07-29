В Анталье пассажиров самолета эвакуировали из-за задымления

Андрей Дуванов

Пассажиров самолета Boeing 777 авиакомпании Turkish Airlines эвакуировали из-за задымления шасси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиаперевозчика Яхъю Устюна.

В Анталье пассажиров самолета эвакуировали из-за задымления
© Global Look Press

Отмечается, что никто из пассажиров не пострадал. Во время эвакуации были использованы надувные трапы.

Как уточнил Устюн, самолет планово приземлился в аэропорту Антальи, но во время рулежки произошло задымление шасси. В данный момент воздушное судно осматривают специалисты — обратный перелет в Стамбул выполнит другой самолет.

«Во время рулежки по совету пожарной службы, увидевшей дым у шасси, в качестве меры предосторожности была проведена эвакуация пассажиров по надувным трапам. Эвакуация проведена своевременно, никто не пострадал. <...> По предварительным оценкам, дым в шасси появился из-за технической проблемы с гидравликой», — рассказал Устюн.

Ранее вылетевший с Пхукета российский самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности.