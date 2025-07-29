В Москве на территории школы прогремели взрывы
На северо-востоке Москвы прогремели взрывы на территории школы, сообщил "РГ" информированный источник.
Инцидент произошел в Ясном проезде, недалеко от местного отделения полиции. Горят строительные бытовки на территории реконструируемой школы.
Очевидцы слышали два мощных взрыва. На месте ЧП работают все экстренные службы, информация уточняется.
В Москве произошел взрыв в жилом доме
Очевидцы слышали два мощных взрыва. На месте ЧП работают все экстренные службы, информация уточняется.