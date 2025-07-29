В Москве на территории школы прогремели взрывы

На северо-востоке Москвы прогремели взрывы на территории школы, сообщил "РГ" информированный источник.

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Инцидент произошел в Ясном проезде, недалеко от местного отделения полиции. Горят строительные бытовки на территории реконструируемой школы.

Очевидцы слышали два мощных взрыва. На месте ЧП работают все экстренные службы, информация уточняется.

В Москве произошел взрыв в жилом доме

Очевидцы слышали два мощных взрыва. На месте ЧП работают все экстренные службы, информация уточняется.