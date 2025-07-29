В МВД Дагестана отреагировали на историю с полетом осла на зиплайне через ущелье. В ведомстве отметили, что хозяин животного поступил «бессмысленно и нелепо», пишет «Российская газета».

Ранее в соцсетях появилось видео с ослом, летящим в горах на зиплайне. Пользователи обвинили его хозяина в жестоком обращении с животными.

Руководитель пресс-службы республиканского МВД Гаяна Гариева разъяснила, что определить, какие эмоции испытывало животное во время поездки, невозможно. Не исключено, заметила она, что осел мог пережить сильный стресс или даже получить психологическую травму.

«Как нельзя и исключать обратное — что ослу это путешествие могло очень понравиться и он испытал невероятные, яркие впечатления. Опросить осла на предмет его истинных впечатлений не представляется возможным», — пояснила представитель ведомства.

Гариева заметила, что поступок человека, отправившего осла через ущелье, был «глупым, жестоким, бессмысленным и нелепым». Вместе с тем, добавила она, статья 245 УК РФ о жестоком обращении с животными предполагает наличие гибели или увечья, чего в данном случае не произошло.