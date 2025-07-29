Устроивший стрельбу на Манхэттене оставил записку с извинениями

Мужчина, открывший стрельбу по людям в небоскрёбе в Нью-Йорке, а затем покончивший с собой, оставил предсмертную записку. На трёх страницах он неоднократно извиняется и просит обследовать его мозг на предмет болезни.

Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на данные департамента полиции.

Отмечается, что «интересует» подозреваемого хроническая травматическая энцефалопатия (ХТЭ) – нейродегенеративное заболевание, которое развивается в результате повторных травм головы, часто у спортсменов и солдат. Его можно выявить только посмертно.

В записке также упоминается бывший игрок NFL (Национальная футбольная лига) Терри Лонг, у которого была диагностирована ХТЭ. А ещё автор обвиняет NFL в «сокрытии опасных последствий для мозга игроков с целью получения прибыли».

Ранее Bloomberg писал, что жертвами стрельбы стали пять человек, пострадали шесть.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования близким погибших.