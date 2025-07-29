У блогера Щепихина* обнаружили расстройство личности

У блогера Арега Щепихина диагностировали смешанное расстройство личности. Об этом сообщает Shot.

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Напомним, что в начале июня Щепихина задержали на Ярославском вокзале из-за роликов с оскорблениями в адрес чеченцев и мусульман. Против блогера возбудили дело по статьям о призывах к экстремизму в интернете, об оскорблении чувств верующих и о разжигании вражды.

Сегодня, 29 июля, Пресненский суд Москвы принял решение, что Щепихин останется в СИЗО до 22 января 2026 года. На заседании блогер заявил, что статью об оскорблении чувств верующих ему вменили под давлением следствия за неопубликованное видео и попросил суд «по возможности ее убрать». Также изначально блогер согласился остаться в СИЗО, но после разговора с адвокатом попросил домашний арест.

Кроме того в ходе заседания стало известно, что психиатрическая экспертиза выявила у Щепихина смешанное расстройство личности.

*внесен в перечень террористов и экстремистов