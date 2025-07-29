Выросла площадь природного пожара в Геленджике

В Геленджикском лесничестве в Краснодарском крае выросла площадь природного пожара. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

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Как рассказали в МЧС, площадь возгорания выросла до 12 гектаров. В данный момент пожар тушат более 130 человек и 24 единицы техники, включая вертолет МИ-8. При этом, тушение осложняется труднодоступной гористой местностью и жаркой погодой.

«Площадь пожара в Геленджикском лесничестве увеличилась до 12 га. К тушению привлечено более 130 человек и 24 единицы техники», — сообщили в МЧС.

Ранее пожарные спасли 9 рабочих на стройке в Москве.