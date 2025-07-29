В Калининградской области обрушился мост

В посёлке Калинино в Калининградской области обрушилась часть моста, сообщает прокуратура региона.

«Прокуратура Нестеровского района проводит проверку по факту обрушения моста в посёлке Калинино», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Инцидент произошёл вечером 28 июля. Отмечается, что более года мост находился в аварийном состоянии.

Глава администрации Нестеровского городского округа Алексей Родин в своём Telegram-канале сообщил, что обрушилась пешеходная дорожка. Движение по мосту временно перекрыто, организован объезд.

Ранее в Екатеринбурге обрушилось трёхэтажное офисное здание. Возбуждено уголовное дело.