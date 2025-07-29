Мужчина попытался поджечь банк дымовой шашкой в Петербурге

Житель Санкт-Петербурга бросил дымовую шашку в офис банка в Пушкинском районе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.

Отмечается, что в результате никто не пострадал. Сам мужчина был задержан. Согласно предварительной информации, 27-летний злоумышленник действовал по указу мошенников. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

При этом, пресс-служба главка Росгвардии по Северо-Западному округу утверждает, что у мужчины были при себе «коктейли Молотова», которые он пытался применить, но они не сработали.

«Мужчина зашел в банк и сразу же попытался поджечь одну из бутылок с зажигательной смесью. Фитиль задымился, но так и не загорелся, после чего помещение затянуло дымом. Охранники банка сразу же нажали кнопку тревожной сигнализации и воспользовались огнетушителем», — сообщили в Росгвардии.

Ранее женщина подожгла автомобили Росгвардии по указу мошенников.