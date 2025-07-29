В МЧС сообщили подробности о частичном обрушении административного здания в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали в МЧС, произошло обрушение одной секции трехэтажного здания. На месте происшествия работают спасатели. Информации о возможных погибших и пострадавших в МЧС не сообщили.

«В Екатеринбурге спасатели МЧС России ликвидируют последствия обрушения секции административного здания», — рассказали в ведомстве.

Помимо этого в МЧС сообщили об эвакуации 24 человек. Еще 12 работников здания самостоятельно покинули строение. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Согласно предварительной версии, причиной обрушения стало ветхость здания. При этом, во время обрушения не произошло возгорания или задымления.