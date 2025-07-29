Судимый россиянин притворился полицейским, чтобы бесплатно доехать до города

Житель Киреевска Тульской области предстал перед судом за незаконное ношение форменной одежды правоохранительных органов. По информации Объединенной пресс-службы Управления судебного департамента региона, с ее помощью мужчина пытался воспользоваться одной из льгот, положенных сотрудникам правоохранительных органов.

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В ходе судебного заседания установлено, что гражданин, который ранее был судим, надел форму сотрудника полиции и пришел на остановку общественного транспорта в поселке Приупский Киреевского района, чтобы бесплатно доехать до Тулы. Обман был раскрыт заметившими его сотрудники полиции, которые приезжали мимо. В отношении нарушителя был составлен административный протокол.

Мировой судья назначил мужчине штраф в размере 1400 рублей, а также конфисковал полицейскую форму.

Ранее в США разоблачили жителя штата Флорида, который несколько лет притворялся бортпроводником, что позволило ему за это время совершить более ста бесплатных полетов.