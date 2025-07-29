В стране НАТО потерпел крушение военный самолет

Военный вертолет потерпел крушение на востоке Германии днем вторника, 29 июля. Об этом сообщили немецкие СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах.

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Инцидент произошел недалеко от города Гримма в федеральной земле Саксония. По словам очевидцев, обломки винтокрылой машины находятся в реке Мульде.

В настоящее время на месте работают полицейские и спасатели, они запросили помощь водолазов. Заявляется, что ведется поиск пилота.

В Бундесвере заявили, что пока не могут прокомментировать инцидент.