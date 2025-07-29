Вертолёт Бундесвера упал в реку Мульде недалеко от Гриммы в Саксонии. Ведутся поиски пилота, пишет Berliner Zeitung.

Инцидент произошел во вторник, 29 июля, между 10:00 и 10:30 утра. В 12:00 специалисты обнаружили обломки в реке, начали спасательную операцию.

По данным газеты, речь идёт о гражданской машине, арендованной Бундесвером у гамбургской компании для тренировочных целей.

Район падения вертолета оцеплен военными, власти ввели бесполетную зону в радиусе нескольких километров.

В полиции отметили, что детали о пилоте пока не раскрываются, ведется расследование. Правоохранители добавили, что в вертолете могли быть пассажиры, их число пока неизвестно.

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В пожарной службе пояснили, что на месте крушения зафиксировано большое пятно керосина. В операции по поиску летчика и ликвидации последствий ЧП задействованы свыше 50 спасателей.

Работы осложняются тем, что борт упал в реку, к обломкам сложно подобраться, уточнили в ведомстве. Для обследования речного дна на месте падения вертолета прибыли водолазы.