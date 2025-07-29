Два человека пострадали при возгорании в строящемся доме на севере Москвы

Спасатели вызволили из беды 19 рабочих, застрявших в строящемся ЖК на севере Москвы из-за сильного задымления. В результате пожара пострадали два человека.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 29 июля, сообщили в оперативных службах.

— Скорая помощь осмотрела 19 рабочих, спасенных при пожаре в ЖК «Большая Академическая, 85», двоим понадобилась медицинская помощь, — передает ТАСС слова источника в оперативных службах.

Как стало известно, площадь возгорания в здании достигла 30 тысяч квадратных метров. Ранее появилась информация, что из-за пожара в строящемся здании оказались заблокированы 15 рабочих. Они находились на верхних этажах строения. Прибывшие на место спасатели ликвидировали открытое горение.

До этого пожар охватил стройплощадку в Можайском районе на западе города. Общая площадь возгорания составила 100 тысяч квадратных метров. Пожарным удалось оперативно потушить пламя.