Трехэтажное здание обрушилось в Екатеринбурге

В екатеринбургском районе Елизавет во вторник, 29 июля, обрушилось трехэтажное офисное здание.

Инцидент произошел по адресу: улица Мартовская, 8. В обрушившемся здании находились офисы станции технического осмотра «ТопСТО», автосервисов «Автодоктор» и «Екат плюс​», а также компании по укладке терминальной плитки «ПолигонСервис» и предприятия Пмк-1 по аренде помещений.

— Взрыва перед тем, как здание обрушилось, не было. Сотрудники предполагают, что причинами могло стать то, что здание старое, на верхнем этаже лежали тяжелые материалы, а также возможно была неправильно сделана перепланировка этажа, — рассказал очевидец.

На месте происшествия работают спасатели и медицинские специалисты. Информации о пострадавших на данный момент нет, передает e1.ru.

28 июля в Астрахани обрушилась часть подъезда многоквартирного дома с первого по пятый этаж. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту произошедшего. По данным журналистов, подъезд мог обрушиться из-за подтопления подвалов здания. В материале отметили, что жители соседнего дома больше трех недель жаловались на затопленные подвалы.