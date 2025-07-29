Около 15 рабочих заблокированы в горящем здании на севере Москвы

Пожарные принимают меры к спасению рабочих, заблокированных из-за пожара на верхних этажах строящегося здания на севере Москвы.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

«Сильное задымление на верхних этажах. На 12, 14, 19 этажах находятся рабочие, порядка 15 человек. Самостоятельно спуститься не могут. Принимаются меры по спасению людей», – говорится в сообщении.

Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что пожар случился в строящемся здании по ул. Большая Академическая, д. 85.