Активистку Ольгу Комлеву приговорили к 12 годам колонии

Кировский районный суд Уфы приговорил к 12 годам колонии общего режима бывшую активистку местного «Штаба Навального»* Ольгу Комлеву. Ее признали виновной в участии в экстремистском сообществе и распространении фейков о российских войсках.

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Об этом во вторник, 29 июля, сообщил ее адвокат Михаил Лаврентьев.

— Прокуратура запрашивала для подсудимой 13 лет лишения свободы, сообщил ее адвокат Михаил Лаврентьев, — передает «Коммерсантъ».

21 июля в правоохранительных органах сообщили, что в отношении журналистки Анны Монгайт**, работающей ведущей на телеканале «Дождь»***, было возбуждено уголовное дело по статье о распространении фейков о российских вооруженных силах. Поводом для этого стали публикации Монгайт** касательно ударов по Одессе, которые были опубликованы в мессенджере в апреле 2022-го и в июле 2023-го.

*Признаны экстремистской организацией и запрещены на территории России.

**Признана иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.

***Признан СМИ-иноагентом и нежелательной организацией в РФ.