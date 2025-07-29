Россиянин на велосипеде облил несовершеннолетнюю из перцового баллончика

В Омске возбудили дело в отношении мужчины, облившего девушку из перцового баллончика. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он обвиняется по статье 116 («Насильственные действия, причинившие физическую боль, совершенные из хулиганских побуждений») УК РФ.

По данным ведомства, вечером 28 июля 47-летний местный житель двигался на велосипеде по 24-й Северной улице и столкнулся с двумя подростками, стоящими на тротуаре. В результате он упал, а когда встал, между ними возник словесный конфликт. Мужчина достал газовый баллончик и распылил его в лицо 16-летней девушки.

Сотрудники полиции оперативно установили личность фигуранта и задержали его. Он признал вину в совершенном преступлении и раскаялся, пояснив, что сделал это на эмоциях.

Ранее сообщалось, что россиянин напал на фельдшера скорой по дороге в больницу.