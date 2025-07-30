Силовики провели обыски в минобрнауки Ингушетии

Силовики провели обыски в здании минобрнауки Ингушетии. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах республики.

По словам собеседника агентства, во время следственных действий вход в здание министерства был временно заблокирован. По предварительной информации, обыски могут быть связаны с расследованием дела о хищении 15,7 млн рублей, которые были выделены на подготовку к ЕГЭ.

Официальных комментариев от представителей ведомства или силовых структур на момент публикации не поступало.

До этого Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении более 500 млн рублей из Пенсионного фонда. В заявлении говорится, что 29 человекам было предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и мошенничестве. Среди них — Магомед-Башир Калиматов и Камбулат Сукиев, в разное время возглавлявшие управление Федеральной почтовой связи Республики Ингушетия.