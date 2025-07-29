Мошенники придумали еще один способ хищения денег у россиян

Злоумышленники начали использовать новую мошенническую схему для обмана граждан России. Они предлагают оформить виртуальную кредитную карту с лимитом в 100 тысяч рублей под 99% годовых, сообщает РИА Новости со ссылкой на F6.

Данная схема рассчитана на граждан пенсионного возраста, а также на людей в трудной жизненной ситуации и с плохой кредитной историей.

Чтобы получить кредитную карту, клиенту якобы необходимо зарегистрироваться на сайте, указав свой адрес электронной почты и пароль. После этого нужно заполнить анкету, предоставив личные данные, включая ИНН, СНИЛС, адрес регистрации, место работы и другую информацию. Кроме того, потребуется оплатить комиссию в размере 3050 рублей.

Как распознать письмо от мошенника. Главные признаки

Недавно был выявлен веб-сайт, который выдает себя за официальный ресурс из Санкт-Петербурга. На сайте было заявлено, что одобрение на выдачу кредитных карт получают практически все, а кредитная история не имеет значения. Однако на главной странице было предупреждение о мошенниках. В настоящее время доступ к этому сайту ограничен.

По словам ведущего аналитика департамента Digital Risk Protection компании F6 Евгения Егорова, киберпреступники регулярно разрабатывают новые сценарии. При определении круга потенциальных жертв они в первую очередь ориентируются на самые уязвимые слои населения, которым будет проще «продать» приманку.