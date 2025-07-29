Россиянина приговорили к шести годам колонии из-за кражи гречки

Житель Алтая получил шесть лет лишения свободы за кражу гречки и других продуктов питания из чужого дома.

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Об этом во вторник, 29 июля, сообщили в объединенной пресс-службе краевых судов.

— Молодой человек ночью проник в жилище чужого дома и вынес оттуда такие продукты питания, как макароны, сахар, гречку, овсянку, пшено, соль, консервы и другие. Общая сумма причиненного ущерба составила более четырех тысяч рублей, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Фигурант получил наказание в виде шести лет лишения свободы, так как совершил указанное тяжкое преступление, находясь на условном испытательном сроке. Это и привело жителя Алтая к заключению в исправительной колонии общего режима.

До этого уроженец ближнего зарубежья украл из квартиры в Дмитрове часы, ювелирку и деньги. Установить его местонахождение удалось с помощью камер видеонаблюдения. Мужчину задержали, в его квартире нашли часть награбленного. Фигуранта заключили под стражу.

В начале июля несколько пенсионерок обокрали продуктовый магазин в Кирове. Женщины вынесли из супермаркета водку, а также закуску к ней. Их действия зафиксировала камера видеонаблюдения. Пенсионерок начала разыскивать полиция.