В Краснодаре мать держала сына-инвалида в заточении в квартире

Суд ограничил в родительских правах 45-летнюю жительницу Краснодара, чей сын-инвалид жил в заточении и антисанитарии. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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Судом установлено, что женщина проживала вместе с матерью и сыном 2017 года рождения в квартире дома по улице Карасунской. Наружу она практически не выходила. Входная дверь жилплощади была забаррикадирована изнутри шкафами.

"В квартире наблюдалась полная антисанитария на полу фрагменты фекалий, зловонный запах. У ребенка, которого обнаружили в квартире, полностью отсутствовали условия для сна, нормального приема пищи, проведения гигиенических процедур", - уточнили в пресс-службе.

Мальчика нашли истощенным. Установлено, что мать не выпускала его из квартиры, била руками по голове. При этом ребенок является инвалидом.

Мальчика регулярно видели соседи в то время, когда он сбрасывал с балкона вещи.

Ленинский районный суд Краснодара удовлетворил иск в полном объеме. Женщина ограничена в родительских правах в отношении собственного сына, ее обязали платить алименты в размере 25 процентов заработка или иного дохода.