Хакеры взломали сеть аптек «Столички»

Сеть аптек «Столички» взломали: точки закрыты по всей столице. Об этом во вторник, 29 июля, сообщил Telegram-канал Mash.

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В аптеках не работают кассы и системы учета, а работников отправили на выходной.

Авторы материала отмечают, что руководство планирует привести систему в работу в ближайшие два дня, но точных прогнозов на данный момент нет. Всего сеть насчитывает свыше тысячи точек в 80 городах ЦФО и СЗФО. Большинство расположены в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге, Туле, Костроме и Владимире, говорится в публикации.

28 июля россияне столкнулись с еще одним массовым сбоем: авиаперевозчик «Аэрофлот» объявил об отмене и переносе рейсов в аэропорту Шереметьево из-за нарушений в работе информационной системы — более 40 вылетов впоследствии отменили. Позже хакерская группа Silent Crow заявила о полном уничтожении IT-инфраструктуры компании. Что известно о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».

До этого пользователи мобильного приложения сети ресторанов «Вкусно — и точка» столкнулись с техническими проблемами. Причиной неполадок стали сбои в работе провайдера.