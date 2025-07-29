В российском регионе мигрант изнасиловал семилетнюю родственницу

В Ленинградской области правоохранительные органы задержали 42-летнего мужчину по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней родственницы.

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По информации издания «Фонтанка», инцидент произошел в Тосненском районе. Мать девочки обратилась в полицию с заявлением о том, что брат ее супруга изнасиловал семилетнюю дочь. Медики подтвердили наличие у ребенка характерных травм.

Подозреваемый был задержан в поселке Ульяновка. В отношении него возбуждено уголовное дело, идет следствие. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. По данным СМИ, мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, разбой и причинение вреда здоровью. В 2009 году он был осужден за тяжкое преступление.

Известно, что задержанный не имеет гражданства России. По предварительной информации, он приехал к родственникам в гости. Расследование продолжается.