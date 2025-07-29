В Подмосковье женщина умерла после изнасилования в такси

В подмосковной Электростали женщина умерла после изнасилования в такси - водитель машины опоил ее психотропными веществами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК.

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Погибшая ехала в электричке и проспала свою остановку. На вокзале к ней подошел 51-летний таксист и предложил довезти домой в Балашиху. По пути он выяснил, что пассажирка впервые оказалась в Электростали и у нее нет знакомых в городе. Водитель угостил 31-летнюю женщину дурманящим напитком - преступник подмешал в питье наркотики. После этого таксист изнасиловал женщину.

В дороге потерпевшей стало плохо, и она скончалась. Водитель выбросил тело в лесу и скрылся. Погибшую через три дня нашли прохожие. Следствие собрало все доказательства вины таксиста, против него возбуждено уголовное дело об изнасиловании и незаконном обороте наркотиков. В ближайшее время фигурант предстанет перед судом.