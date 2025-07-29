Устроивший стрельбу на Манхэттене оставил записку с просьбой изучить его мозг

В бизнес-центре на Манхэттене после стрельбы нашли записку, где нападавший просил исследовать его мозг; он связал проблемы со здоровьем с американским футболом.

При устроившем стрельбу в бизнес-центре на Манхэттене обнаружили записку, в которой он просил изучить его мозг и винил футбол в своих проблемах со здоровьем, сообщает New York Post.

В документе, состоящем из нескольких страниц, Шэйн Тамура объясняет свои трудности хронической травматической энцефалопатией, которую, по его мнению, вызвали занятия американским футболом, передает РИА «Новости».

В записке Тамура просил провести исследование его мозга после смерти, чтобы установить последствия травм, полученных в детстве. Газета уточняет, что в тексте упоминалась Национальная футбольная лига США, чья штаб-квартира находилась в здании, где произошла трагедия.

Инцидент произошел 29 июля, когда 27-летний Шэйн Тамура, бывший школьный футболист и охранник в казино, открыл стрельбу в высотке на Манхэттене. В результате погибли четыре человека, включая сотрудника полиции. По данным полиции, у Тамуры была история психических заболеваний.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мужчина в бронежилете открыл стрельбу на Манхэттене.

Кроме того в тот же день в результате стрельбы возле Grand Sierra Resort and Casino в Неваде погибли три человека, среди раненых оказался сотрудник полиции.