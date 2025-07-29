Пассажира такси задержали в Москве с пятью килограммами наркотиков

В столице на шоссе Энтузиастов правоохранители остановили автомобиль такси. В салоне машины находился пассажир, у которого силовики нашли более пяти килограммов наркотиков.

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Об этом во вторник, 29 июля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— У 31-летнего пассажира автомобиля такси, остановленного правоохранителями на шоссе Энтузиастов, обнаружили пять упаковок с наркотическим средством. Каждая упаковка состояла из двойного пакета, обмотанного изолентой. В каждой находилось по 50 свертков общей массой более одного килограмма, — рассказала Нефедова.

По словам задержанного, незаконный вид заработка он нашел в одном из мессенджеров. Мужчина забрал наркотики из тайника и планировал сбыть их, разложив закладки по городу. Вместо этого ему предстоит провести время в следственном изоляторе. Фигуранту уголовного дела также предъявили обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

Ранее полицейские остановили автомобиль такси в Егорьевске, в котором находился пассажир — 31-летний мигрант. У него правоохранители нашли 60 свертков с незаконными веществами. Наркотики мужчина прятал под стелькой ботинка. В отношении мигранта возбудили уголовное дело.