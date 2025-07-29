Появилось фото упавшего в Минске беспилотника
Министерство обороны Беларуси опубликовало фотографию упавшего минувшей ночью в Минске беспилотника.
Напомним, белорусская ПВО около двух часов ночи обнаружила неопознанный БПЛА. В результате воздействия на него средств РЭБ дрон упал в Минске в районе дома 72 по улице Матусевича. Это произошло в 2:33 по местному времени.
На фотографии рядом с припаркованными автомобилями изображен разлетевшийся на части аппарат.
Пострадавших в результате падения обломков дрона нет, уточнили в ведомстве.