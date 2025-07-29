Жительница Уфы дважды переехала на автомобиле местную кошку

В Уфе местная жительница несколько раз наехала на кошку, лежащую на дороге возле дома. Женщина объяснила свой поступок тем, что животное гадило в подъезде.

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Об этом во вторник, 29 июля, сообщили в Telegram-канале «Честный Репортаж».

— По словам местных, женщина наехала на кошку специально, потому что та якобы гадила в подъезде, поэтому заслуживала такой участи, — говорится в публикации.

По неподтвержденным данным, за животным приглядывает хозяин, который живет в этом доме. Однако из-за болезни он временно не мог следить за кошкой. Местные жители по факту инцидента обратились в правоохранительные органы. Они также планируют ограничить доступ женщине к придомовой территории.

Ранее житель Москвы сломал челюсть кошке и чуть не повредил ей череп, переехав животное на автомобиле. Мужчина скрылся с места, но через несколько дней его нашли. Хозяева пострадавшего домашнего животного обратились в судебные органы с просьбой привлечь водителя к административной ответственности и назначить штраф в размере 150 тысяч рублей. По итогу в инстанции согласились с их требованиями.