Появились подробности о взрыве в российской колонии

ФСИН России проводит проверку по факту взрыва в ИК-9, расположенной в Волгограде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В помещении для хранения строительных материалов взорвался газовый баллон. Четверо заключенных с ожогами госпитализированы. В больнице Волгограда им оказывается медицинская помощь, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

У входа в дом, где живет начальник тюремной охраны, взорвалась бомба

ИК-9 — мужская исправительная колония строгого режима на 1454 места.

Также о доследственной проверке по статье 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека») сообщает волгоградское управление Следственного комитета России.