В российской колонии произошел взрыв

В Волгоградской области зафиксирован взрыв пропанового баллона. Инцидент произошел в колонии №9, сообщает Telegram-канал «112».

По информации канала, пострадавшими числятся четыре человека, они были доставлены в больницу с ожогами различной степени. По факту взрыва организовали проверку.

О взрыве также сообщили в СУСК РФ по Волгоградской области, пишет РИА Новости.

«По предварительным данным, отбывающие наказание лица пострадали в процессе трудовой деятельности. Во время производства работ в одном из хозяйственных блоков произошёл хлопок газового баллона с последующим воспламенением», — подчеркнули в СК.

25 июля произошел взрыв газа в многоэтажном доме в Саратове. В результате случившегося и последующего обрушения подъезда погибли семь человек, в том числе ребенок, еще 18 пострадали. По факту взрыва было возбуждено уголовное дело о небезопасном оказании услуг, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.