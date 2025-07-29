Готовивший теракт против военного в Ростове-на-Дону рассказал, как раздобыл бомбу

Уроженец одной из стран Центральной Азии, задержанный в Ростове-на-Дону за подготовку теракта в отношении высокопоставленного военнослужащего Министерства обороны РФ в ходе опроса рассказал, что получил бомбу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой со ссылкой на видео ФСБ РФ.

По словам мужчины, когда он прибыл в Россию, в Петербург, представитель Украины дал ему пакет с бомбами. Этот пакет нужно было отвезти в Ростов-на-Дону, чтобы ликвидировать там российского военного, рассказал подозреваемый на видео.

Как сообщили ранее в ЦОС ФСБ РФ, агент Украины, уроженец Центральной Азии 1982 года рождения, по заданию представителя спецслужб Украины должен был ликвидировать высокопоставленного военнослужащего министерства обороны РФ с помощью самодельного взрывного устройства.

Следственным отделом УФСБ России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ о приготовлении к теракту; о незаконном изготовлении взрывчатых веществ и других. Подозреваемый задержан.