«Тайного вора в законе» Иванова задержали в Москве

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД и ФСБ в Москве задержали «тайного вора в законе» Алексея Иванова.

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Задержанному 53 года: у него есть четверо детей и гражданская жена. Судимостей у Иванова не было, а в базе розыска отсутствуют его данные. Мужчину задержали в элитном коттеджном поселке столицы. Во время допроса он отказался отвечать на вопрос, является ли он вором в законе.

Следствие считает, что Иванов руководил подпольными казино в Нижнем Новгороде: с 2023 года он получал половину доходов с них. Силовики выяснили, что задержанный жил в Нижегородской области и общался с представителями местной криминальной среды, передает РБК.

Ранее стало известно, что криминальный авторитет Игорь Кокунов, более известный как Вася Бандит, попал в медучреждение с острым нарушением кровоснабжения головного мозга.

В феврале 2022 года Васе Бандиту удалось сбежать из-под домашнего ареста. В августе 2023-го после безуспешных поисков его объявили в розыск. На свободе он пробыл ровно год. Уже в августе 2024-го его задержали по ордеру Интерпола на границе Албании и Черногории и экстрадировали на родину. Кокунов был неоднократно судим за кражу и другие преступления. Чем известен Вася Бандит — в материале «Вечерней Москвы».