Подозрительный мужчина угощал детей конфетами и пытался увести школьницу в кусты

В Новосибирске подозрительный мужчина, угощавший детей во дворе на улице Есенина, попытался увести 12-летнюю школьницу в кусты.

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По словам местных жителей, он начал делиться конфетами с детворой. Одна из жительниц дома заметила, как мужчина попытался увести 12-летнюю девочку в безлюдное место, где, как уточняется, нет ни тропинок, ни домов.

Очевидица, как сообщает телеграм-канал «Mash Siberia», окликнула школьницу и спросила, знакома ли та с этим человеком. Услышав вопрос, ребенок развернулся и пошел в сторону взрослой, тем самым прервав контакт с незнакомцем.

Тот же, увидев, что его действия замечены, заявил, что просто хотел, чтобы девочка показала ему, где находится парковка.

Заявление в полицию не поступало.