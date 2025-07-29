Десять лет колонии получила жительница Подмосковья за финансирование терроризма

Суд приговорил жительницу Солнечногорска к десяти годам колонии за финансирование террористической организации, запрещенной на территории России.

Об этом во вторник, 29 июля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Московской области.

— Жительница Солнечногорска признана виновной в финансировании терроризма (ч. 1 ст. 205.1 в ред. ФЗ от 06.07.2016 №375-ФЗ), ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбытием наказания в колонии общего режима, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Обвиняемая, по данным следствия, с ноября 2017 года переводила деньги на счета запрещенной организации, признанной террористической на территории РФ. В рамках уголовного дела правоохранители собрали доказательственную базу, которая легла в основу обвинения. На данный момент приговор суда в законную силу не вступил.

До этого СК предъявил обвинение жителю Электростали, который подозревается в финансировании международной террористической организации, запрещенной в РФ. Мужчине теперь грозит провести за решеткой от восьми до 15 лет или остаться там на пожизненно.