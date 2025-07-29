ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного военного в Ростове-на-Дону

Сотрудники спецслужб предотвратили теракт в отношении высокопоставленного военного в Ростове-на-Дону. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности задержан гражданин одного из государств Центральной Азии 1982 года рождения", - говорится в публикации.

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Находившийся за рубежом мужчина был завербован сотрудником спецслужб Украины при посредничестве своего знакомого.

Затем злоумышленник прибыл в Ростов-на-Дону. Там он арендовал квартиру и провел разведку места проживания военнослужащего.

Сотрудники спецслужб изъяли у задержанного самодельное взрывное устройство массой 400 грамм в тротиловом эквиваленте, средства связи для конспиративного общения с куратором и видеокамеру для наблюдения.

Возбуждено уголовное дело.

Заключенный под стражу подозреваемый дает признательные показания.